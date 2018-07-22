İSTANBUL'DA KPSS HEYECANI 

KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu saat 10.15'de başladı. Bu sınavda da saniyelerle geç kalarak içeriye alınmayan adayların olduğu görüldü.



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları bugün saat 10.15 itibariyle başladı. Saat 10.00'dan sonra adaylar sınav yapılacak binalara alınmadı. Sınava İstanbul Üniversitesi'nin ana yerleşkesinde girecek olan adaylar okulun önüne erkenden gelerek, sınav saatini beklemeye başladı. Kimi adaylar anne babasıyla, kimi adaylar da eşi ve çocuklarıyla birlikte sınav heyecanı yaşadı. Sınava girecek adaylar için yakınlarının okulun önünde dualar ettiği, Kur'an-ı Kerim okuduğu görüldü. Dakikalar geçtikçe heyecan ve koşuşturmaca da arttı.

KÜÇÜK SARE, SINAVA GİREN ANNESİNİ KAPIDA BEKLEDİ

Küçük kızı Sare ile birlikte okulun önünde bekleyen Kadir Göztok,"Eşimi getirdik. Hedef, başarması. İlk kez girecek. Ben eşime güveniyorum, bilgisi yeterli olacaktır. Maalesef Türkiye'de katı kurallar var. Bu, sınav sistemi insanların hayatlarını değiştiriyor. Bence bunlara farklı önlemler gelmeli. Kızımız, Sare. O da biliyor annesinin sınava girdiğini. Annesini kapısının önünde bekleyecek" dedi.

"HEDEF 70-80 PUAN ALMAK"

Sınava giren adaylardan Melih İpek ise, "İlk girişim. Biraz zor, ama çalıştık. Bakalım, hayırlısı. Hedef, 70-80 puan almak. Biraz heyecanlıyım" diye konuştu.

"YAPACAK BİR ŞEY YOK, KURAL BU"

Geç kaldığı için sınava alınmayan Ünal Karahan ise,"Son 7-6-5 derken, kapıyı kapattılar artık. Yapacak bir şey yok, kural bu. Bizde de biraz ihmal var. Onlar da kurala uyuyor, onlara da bir şey diyemezsiniz ki" şeklinde konuştu.



EĞİTİM BİLİMLERİ OTURUMU

Saat 14.45'te başlayacak Eğitim Bilimleri oturumunda saat 14.30'dan sonra sınav yapılacak binaya gelenler içeri alınmayacak