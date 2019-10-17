İSTANBUL'DA "KİMLİĞİ GETİR, DAİREYİ GÖTÜR" SLOGANIYLA 100 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK : 30 GÖZALTI (3)
* Şebekenin yaklaşık 100 milyon lira dolandırlığı öğrenildi. Ali AKSOYER/İSTANBUL,() Beylikdüzü ve Esenyurt'ta kurdukları emlak ofislerinde vatandaşları emlak satma bahanesiyle yaklaşık 100 milyon lira dolandırdığı öne sürülen...
* Şebekenin yaklaşık 100 milyon lira dolandırlığı öğrenildi.
Ali AKSOYER/İSTANBUL,()
Beylikdüzü ve Esenyurt'ta kurdukları emlak ofislerinde vatandaşları emlak satma bahanesiyle yaklaşık 100 milyon lira dolandırdığı öne sürülen şebeke çökertildi. 6 ilçede yapılan eş zamanlı operasyonda 8'i kadın 30 kişi gözaltına alındı.
Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerinin Beylikdüzü ve Esenyurt bölgelerinde emlak alışverişi sırasında vatandaşı dolandıran şebeke operasyon düzenledi. Dolandırıcılık şebekesinin çevrede kurduğu ofislerle, "Kimliği Getir, Daireyi Götür"
sloganıyla reklamlar vererek vatandaşları tuzağına düşürdüğünü belirleyen polis, yaklaşık 5 aylık takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. Esenyurt'ta 24, Avcılar'da 4, Küçükçekmece'de 2, Beylikdüzü, Başakşehir ve Arnavutköy'de birer olmak üzere 33 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin ise aranmasına devam ediliyor. Çete tarafından dolandırılan 100'ün üzerinde vatandaş olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince çetenin yaptığı vurgunun yaklaşık 100 milyon lira olduğu değerlendiriliyor.
Adreslerde yapılan aramalarda 20 tapu, 40 çek ve senet, 35 telefon, çok sayıda bilgisayar belleği, çok sayıda taşınmaz gayrimenkul satış sözleşmesi ve müştekilerin isimlerinin ve müştekilerden dolandırılan meblağların yazılı olduğu notlar ele geçirildi.
Görüntü dökümü:
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-Polis kamerası
-Basılan emlak ofisi
-Polisin arama yapması
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