İSTANBUL'DA KAR ZAMAN ZAMAN TİPİ ŞEKLİNDE ETKİLİ OLUYOR

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK İSTANBUL
İstanbul'da kar yağışı zaman zaman tipi şeklinde etkisini gösteriyor
Aralıklarda devam eden kar yağışı öğlen saatlerinden itibaren etkisini arttırdı. TEM İstoç mevkiinde kar yağışı zaman zaman tipi şeklinde etkili oldu. Kar yağışına karşı tedbir amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait kar küreme araçları daha önceden konuşlandırılan noktalarda bekletiliyor.
Görüntü Dökümü:
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-İSTOÇ mevkiinden kar yağışı görüntüsü
-Oluşan pus görüntüsünden görüntü
-Yüzyıl köprüsü ve civardan detay görüntüler
-Otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlardan detaylar
-Genel görüntüler