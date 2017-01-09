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İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NEDENİYLE İŞ ÇIKIŞI ZORLUKLAR YAŞANIYOR

Haber - Kamera: Uğur AYAZSIN - İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle iş çıkışı evlerine gitmek için yola çıkanlar zorluklarla karşılaşıyor. Yükselen kar kalınlığı kaldırımdan yürüyen vatandaşlara...

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NEDENİYLE İŞ ÇIKIŞI ZORLUKLAR YAŞANIYOR

Haber - Kamera: Uğur AYAZSIN - İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle iş çıkışı evlerine gitmek için yola çıkanlar zorluklarla karşılaşıyor. Yükselen kar kalınlığı kaldırımdan yürüyen vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Kayganlaşan yol toplu taşıma araçlarının ulaşımını da aksatıyor. Otobüslerin karla kaplanan yoldan geç gelmesinden dolayı iş çıkışı otobüs durakları eve gitmek isteyen vatandaşlarla doldu. Vatandaşlar otobüslerin gelememesinden dolayı saatlerdir durakta beklediklerini dile getirdiler.

Görüntü Dökümü:

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-Vatandaşların kaldırımda yürümekte zorluk çekmesi

-Otobüs duraklarındaki kalabalık

-Durakta bekleyenlerle röp.

-Metrobüs ve duraktan detaylar

-E-5'ten detaylar

 

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