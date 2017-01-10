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İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ KAYBETTİ

Haber Kamera: Ozan URAL İstanbul/ İstanbul da Cuma akşamı başlayan ve 3 gündür yağan kar bu gece etkisini azalttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait araçlar sabaha kadar çalıştı. Ana yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız...

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ KAYBETTİ

Haber Kamera: Ozan URAL İstanbul/

İstanbul da Cuma akşamı başlayan ve 3 gündür yağan kar bu gece etkisini azalttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait araçlar sabaha kadar çalıştı. Ana yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam etti.

BUZ SARKITLARI TEHLİKE OLUŞTURUYOR

Yoğun kar yağışının ardından sıcaklıkların da düşmesiyle üst geçitlerin altında buz sarkıtları oluştu. Bu sarkıtlar sürücüler için tehlike oluşturdu.

DOYA DOYA EĞLENDİLER

Bazı vatandaşlar da temizlenemeyen ve yoğun kar birikintisi olan ara sokakların keyfini çıkararak gönüllerince eğlendiler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kar küreme araçları

-Ana yolların açık olması

-Buz sarkıtları ve altından geçen araçlar

-Kar birikintileri

-Kayan vatandaşlar

-Genel ve detaylar

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