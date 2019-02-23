İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor, araçlar yolda kaldı

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlar mahsur kaldı. TEM otoyolunda bir TIR kaza yaptı.



İstanbul'da etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle şehir beyaza büründü. Yağış nedeniyle Avcılar D-100 Karayolunda bazı araçlar yolda kaldı. Tem Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde ise sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir TIR kaza yaparak, yoldan çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve kurtarıcı çağırıldı. Sürücüsünün yara almadan atlattığı kazada yoldan çıkan TIR vinçle kurtarıldı.



Öte yandan ekiplerin yolları tuzlama çalışmaları gece boyu devam etti.



TÜRK Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı-İzmir seferini yapan yolcu uçağı kalkışa hazırlandığı sırada olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle sağa doğru kaydı. Sefer iptal oldu.

THY'nin İstanbul Havalimanı'ndan İzmir'e gidecek olan uçağı kalkış hazırlandığı sırada olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle sağa doğru kaydı. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu kalkıştan vazgeçtiğini yaptığı anonsla duyurdu. Olay nedeniyle İzmir seferi iptal edildi.



HEM SİZİN HEM BİZİM EMNİYETİ İÇİN



Pilot, yolcuları bilgilendirmek için yaptığı anonsta şunları söyledi:

Hareket etmek için gazı açmış olduğumuzda uçak mütemadiyen sağa doğru kaymaktaydı. Dolayısıyla bu şekilde operasyona devam edilmesinin tamamıyla emniyetsiz olduğunu düşünerek sizin şahsi emniyetiniz ve aynı zamanda genel sivil havacılık kuralları nedeniyle bulunduğumuz pozisyonda motor kapatmış bulunmaktayız.

