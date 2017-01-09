İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BUGÜN DE DEVAM EDİYOR - 1

İstanbul
İstanbul'da kar yağışı bugün de devam ediyor. Kentte ana yolların açık olduğu görülürken ara sokaklarda ise sıkıntı yaşanıyor.
Görüntü Dökümü:
----------
-Kar yağışı ve trafikten görüntü (Anadolu yakasında Avrasya Tüneli'ne giriş)
FEED
İstanbul İstanbul'da kar yağışı bugün de devam ediyor. Kentte ana yolların açık olduğu görülürken ara sokaklarda ise sıkıntı yaşanıyor. Görüntü Dökümü: ---------- -Kar yağışı ve trafikten görüntü (Anadolu yakasında...
09 Ocak 2017 Pazartesi 09:16
İstanbul
İstanbul'da kar yağışı bugün de devam ediyor. Kentte ana yolların açık olduğu görülürken ara sokaklarda ise sıkıntı yaşanıyor.
Görüntü Dökümü:
----------
-Kar yağışı ve trafikten görüntü (Anadolu yakasında Avrasya Tüneli'ne giriş)
FEED
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:35
|08:20
|13:21
|15:46
|18:05
|19:37