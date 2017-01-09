İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BUGÜN DE DEVAM EDİYOR - 1

İstanbul İstanbul'da kar yağışı bugün de devam ediyor. Kentte ana yolların açık olduğu görülürken ara sokaklarda ise sıkıntı yaşanıyor. Görüntü Dökümü: ---------- -Kar yağışı ve trafikten görüntü (Anadolu yakasında...

09 Ocak 2017 Pazartesi 09:16