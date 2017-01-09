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İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BU GECE DE ETKİLİ OLDU

Haber-Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL,() İSTANBUL'da Cuma günü akşam saatlerinde başlayan kar yağışı bu gecede yoğun şekilde devam etti. Karayolları ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı sabah saatlerine kadar kar küreme ve tuzlama çalışmalarına...

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BU GECE DE ETKİLİ OLDU

Haber-Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL,()

İSTANBUL'da Cuma günü akşam saatlerinde başlayan kar yağışı bu gecede yoğun şekilde devam etti. Karayolları ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı sabah saatlerine kadar kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam etti.

TAKSİM MEYDANI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Yağış sırasında Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi beyaza örtüye bürünürken, vatandaşlar kar yağışı nedeniyle yürümekte zorlandı. Birçok kişi şemsiyelerini açarak kardan korunmaya çalışırken, bazı vatandaşlar ise karda dolaşarak kar yağışının tadını çıkardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kar küreme araçları

-Taksim Meydanı

-Yoğun kar yağışı

-Kar birikintileri

-Genel ve detaylar

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