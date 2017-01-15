İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Haber-Kamera Enver ALAS İSTANBUL
İstanbul'un batı kesimlerinde kar yağışı başladı. Saat 19.00'u gösterdiğinde Büyükçekmece taraflarında kar yağışının başladığı görüldü.
Görüntü Dökümü
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-Kar yağışından görüntüler
Haber-Kamera Enver ALAS İSTANBUL İstanbul'un batı kesimlerinde kar yağışı başladı. Saat 19.00'u gösterdiğinde Büyükçekmece taraflarında kar yağışının başladığı görüldü. Görüntü Dökümü ------------------------ -Kar yağışından...
15 Ocak 2017 Pazar 19:16
Haber-Kamera Enver ALAS İSTANBUL
İstanbul'un batı kesimlerinde kar yağışı başladı. Saat 19.00'u gösterdiğinde Büyükçekmece taraflarında kar yağışının başladığı görüldü.
Görüntü Dökümü
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-Kar yağışından görüntüler
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:34
|08:19
|13:24
|15:52
|18:11
|19:43