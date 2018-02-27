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İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI (1)

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL İstanbul'da kar yağışı başladı.  Kar yağışı kentin batı kesimlerinde etkili olmaya başladı. Kar yağışı aralıklarla lapa lapa şeklinde de yağıyor. Görüntü Dökümü: ------------ -Kar...

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI (1)

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL
İstanbul'da kar yağışı başladı.  Kar yağışı kentin batı kesimlerinde etkili olmaya başladı. Kar yağışı aralıklarla lapa lapa şeklinde de yağıyor.

Görüntü Dökümü:
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-Kar yağışından görüntüler
 

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