İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI (1)

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL
İstanbul'da kar yağışı başladı. Kar yağışı kentin batı kesimlerinde etkili olmaya başladı. Kar yağışı aralıklarla lapa lapa şeklinde de yağıyor.
Görüntü Dökümü:
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-Kar yağışından görüntüler
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL İstanbul'da kar yağışı başladı. Kar yağışı kentin batı kesimlerinde etkili olmaya başladı. Kar yağışı aralıklarla lapa lapa şeklinde de yağıyor. Görüntü Dökümü: ------------ -Kar...
27 Şubat 2018 Salı 09:34
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL
İstanbul'da kar yağışı başladı. Kar yağışı kentin batı kesimlerinde etkili olmaya başladı. Kar yağışı aralıklarla lapa lapa şeklinde de yağıyor.
Görüntü Dökümü:
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-Kar yağışından görüntüler
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|05:57
|07:20
|13:08
|16:12
|18:43
|20:01