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İSTANBUL'DA KAR BİLANÇOSU (1)

  * İstanbul Büyükşehir Belediyesi, - TEM, kayan 11 TIR nedeniyle tıkandı - E-5 ve TEM de birçok araç kayarak yolları tıkarken 52 trafik kazası meydana geldi. - Kar kalınlıkları; Beşiktaş, Üsküdar, Kadıköy, Bakırköy: 8-13...

İSTANBUL'DA KAR BİLANÇOSU (1)

 

* İstanbul Büyükşehir Belediyesi,

- TEM, kayan 11 TIR nedeniyle tıkandı

- E-5 ve TEM de birçok araç kayarak yolları tıkarken 52 trafik kazası meydana geldi.

- Kar kalınlıkları;

Beşiktaş, Üsküdar, Kadıköy, Bakırköy: 8-13 cm, Eyüp, Kartal, Şişli, Ataşehir, Maltepe: 15-20 cm, Kağıthane, Başakşehir, Beylikdüzü, Ümraniye, Çekmeköy: 20-25 cm, Beykoz, Esenyurt, Büyükçekmece, Arnavutköy, Çatalca, Aydos: 35-40cm.

Haber: Erhan TEKTEN - İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kar yağışıyla ilgili kentteki son durumu açıkladı.

Açıklamada, kar yağışının özellikle Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Avcılar, Esenyurt, Başakşehir, Arnavutköy ve Mahmutbey etkili olduğu kaydedildi.

Ana arterlerde kar yağışı nedeniyle önemli bir sorunun yaşanmadığı belirtilen açıklamada "TEM, kayan 11 TIR nedeniyle tıkandı. İBB ekipleri ve İtfaiye Karayolları ekiplerine takviye giderek kayan TIR'ları kaldırma çalışmalarına katıldı. TIR'lar İtfaiye ekipleri tarafından yol kenarlarına çekildi. E-5 ve TEM de birçok araç kayarak yolları tıkarken 52 trafik kazası meydana geldi. Kayan TIR'lar nedeniyle TEM Edirne istikametine araçlar yollarda bekledi. Ekipler bariyerleri keserek ters yönlerden girip kayan ve kaza yapan TIR'lara müdahale etti. Şehir içinde ve çevre yollarında özellikle kar lastiği kullanmayan araçların neden olduğu kazalar ve yolda kalmalar meydana geldi. Yoğun trafik olan bölgelere mazot ve benzin tankerleri gönderilerek ihtiyacı olan vatandaşlara dağıtıldı" denildi.



KAR KALINLIKLARI

İBB, bu sabah 07:00 itibariyle bazı semt ve ilçelerde ölçülen kar kalınlıklarını ise şöyle açıkladı:

Beşiktaş, Üsküdar, Kadıköy, Bakırköy: 8-13cm, Eyüp, Kartal, Şişli, Ataşehir, Maltepe: 15-20 cm, Kağıthane, Başakşehir, Beylikdüzü, Ümraniye, Çekmeköy: 20-25 cm, Beykoz, Esenyurt, Büyükçekmece, Arnavutköy, Çatalca, Aydos: 35-40cm.

Gece yapılan çalışmalar ise şu şekilde belirtildi:

-İBB ekipleri dün geceden itibaren 1347 araç ve iş makinesi ile 9 bölgede üç vardiya halinde 7000 personel görev yaptı.

İl genelinde fırtına ve kuvvetli yağış nedeniyle;

AKOM WhatsApp ihbar hattına gelen müracaatlar BEYAZ MASA ekipleri tarafından yönlendirildi.

- Metrobüs seferleri arttırıldı.

- 3. Köprü Kuzey Çevre Otoyolunda Odayeri kavşağı Ankara istikametinde 3 Tır yolda yan yattı

- Metro istanbul seferleri 06:00'a kadar uzatıldı.

- Marmaray Seferleri 01:00'a kadar uzatıldı.

- Mahmutbey Gişeler ve Büyükçekmece bölgesine 7 adet Mobil büfe gönderilerek kumanya dağıtıldı. .

- Bölge trafik ekipleri tem otoyolu Selimpaşa ayrımından trafik akışını D100 istikametine yönlendirdi.

- Atık yönetim ekipleri İstanbul geneli ana yollarda bulunan üstgeçitlerde ve Metrobüs üstgeçişlerinde tuzlama çalışmaları yapıyor.

- Karayolları ve İBB Yol Bakım Daire Başkanlığına bağlı kar küreme ekipleri: 26264 ton tuz, 10 Ton solisyon kullanıldı.

Zeytinburnu Spor salonunda 741 evsiz vatandaşımız misafir ediliyor.

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