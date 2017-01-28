İSTANBUL'DA HUZUR DENETİMİ

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Ramazan EĞRİ-Soner HASIRCIOĞLU-Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL



İstanbul'da, 5 bin polisin katılımıyla genel asayiş denetimi yapıldı. Helikopter destekli denetimlerde, şüpheli görülen araçlar durdurularak arama yapılırken, vatandaşlara da genel bilgi taraması (GBT) yapıldı. 39 ilçede saat 19.30'da başlayan denetimde, polis ekipleri, şüpheli gördükleri araçları durdurarak arama yaptı. Araç içindekilerin de üzerinde arama yapan polis, GBT denetimi de gerçekleştirdi. Denetime helikopter de destek verdi.

Görüntü Dökümü



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(BEŞİKTAŞ)



-Beşiktaş denetim noktasından genel görüntü



-Gelen araç araması



-GBT Sorgulaması



-Arac içindekilerin üst araması



-Helikopter görüntüsü



-Genel ve detaylar

(FATİH)



-Denetim noktasından detay



-Polislerin araçlarda arama yapması



-Polisin takside arama yapması



-Helikopterden görüntü



-Vatandaş röp.



-Genel ve detaylar

(KADIKÖY)



-Polis helikopterinden görüntü



-Polisin vatandaşları araması



-Kadıköy İskele meydanından görüntü



-Genel ve detaylar