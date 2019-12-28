İSTANBUL'DA "HUZUR 2019/7" DENETİMLERİ
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL () Türkiye genelinde, eş zamanlı olarak 'Türkiye Geneli Huzur Uygulaması 2019/7" denetimleri gerçekleştirildi. Bu kapsamda, İstanbul'un 39 ilçesinde çok sayıda noktada denetimler yapıldı....
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL () Türkiye genelinde, eş zamanlı olarak 'Türkiye Geneli Huzur Uygulaması 2019/7" denetimleri gerçekleştirildi. Bu kapsamda, İstanbul'un 39 ilçesinde çok sayıda noktada denetimler yapıldı. Denetimler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, çeşitli birimlerden ekiplerin katılımıyla saat 16.00'da başladı. Özel harekat polislerinin çevre güvenliğinde görev aldığı ve havadan polis helikopterinin destek verdiği denetimlerde durdurulan araçlar didik didik arandı.
Ümraniye'deki uygulama noktasında durdurulan araçlar ile şüpheli yayalar aranırken Genel Bilgi Taramasından (GBT) geçirildi.
Görüntü Dökümü:
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-Polis ekiplerinden görüntü
-Şüpheli araçların durdurulması
-Araç ve yaya arama
-GBT yapılması
-Polis helikopterinden görüntü
-Genel ve detay görüntüler
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