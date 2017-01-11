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İSTANBUL'DA GÜNEŞ GÜNLER SONRA YÜZÜNÜ GÖSTERDİ

  Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL İstanbul'da geçtiğimiz cuma gününden itibaren devam eden kar yağışının ardından bugün güneş yüzünü gösterdi. Günlerdir evde kalan İstanbullular güneşli havada sahilde yürüyüş yaparken...

İSTANBUL'DA GÜNEŞ GÜNLER SONRA YÜZÜNÜ GÖSTERDİ

 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL

İstanbul'da geçtiğimiz cuma gününden itibaren devam eden kar yağışının ardından bugün güneş yüzünü gösterdi. Günlerdir evde kalan İstanbullular güneşli havada sahilde yürüyüş yaparken esnaf ise kar temizliği yaptı.

Üsküdar sahiline gelenler güneşli havada yürüyüş yaptı. Neriman Koç, "Güneş açtı hava temiz bu havayı kaçırmak istemedim. Havamı alıyorum, sporu yapıyorum “ diye konuştu.

Başka bir kişi ise, “Evde kaldık yürüyüş yapamadık. Karlar da eridi yürüyüşümüzü yapıyoruz" dedi.

Sahilde bulunan işyerlerinde de kar temizliği yapıldı.

Valiliğin okulları tatil etme kararı ve vatandaşların özel araçlarıyla dışarı çıkmamaları nedeniyle trafik akışında da sorun olmadığı görüldü

Görüntü Dökümü:

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-Üsküdar sahilde yürüyüş yapanlardan görüntü

-Vatandaşlarla röp

-Kızkulesinden görüntü

-Gemi ve motorlardan görüntü

-Yeşillik alandan görüntü

-Güneşten görüntü

-Trafikten görüntü

-Genel ve detay görüntüler



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