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İSTANBUL'DA GÜN DOĞUMU GÖKYÜZÜNÜ KIZILA BOYADI
Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL () İSTANBUL'da gün doğumuyla birlikte gökyüzü kızıla boyanırken, ortaya çıkan manzara mest etti. Bakırköy sahilinde güneşin yüzünü gösterdiği anda ortaya çıkan kızıllıkla gün doğumu görsel...
GÜNDEM 05.01.2020, 10:01
Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL ()
İSTANBUL'da gün doğumuyla birlikte gökyüzü kızıla boyanırken, ortaya çıkan manzara mest etti. Bakırköy sahilinde güneşin yüzünü gösterdiği anda ortaya çıkan kızıllıkla gün doğumu görsel şölene döndü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Bazı vatandaşlar ise gün doğumu eşliğinde balık tuttu.
Görüntü Dökümü:
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-Gün doğumu
-Balık tutan vatandaşlar
-Genel ve Detaylar
7°
parçalı bulutlu
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