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İSTANBUL'DA GÖKKUŞAĞI SÜRPRİZİ
Haber-Kamera: Oğuzcan YAZAR, Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,() İSTANBUL'da öğle saatlerinde yağmurun ardından beliren gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren ara ara sağanak yağış etkili oluyor. Güneş...
GÜNDEM 02.01.2020, 13:30
Haber-Kamera: Oğuzcan YAZAR, Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,() İSTANBUL'da öğle saatlerinde yağmurun ardından beliren gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu.
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren ara ara sağanak yağış etkili oluyor. Güneş ise ara ara kendini gösterdi. Öğle saatlerinde gökyüzünde gökkuşağı belirdi. Kısa süreliğine İstanbullulara renkli görüntüler sunan gökkuşağı daha sonra kayboldu. Haliç üzerinde beliren gökkuşağı balıkçılarla beraber kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Görüntü Dökümü:
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-Gökkuşağından detay
-Balıkçılardan detay
-Genel ve detaylar
7°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
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Namaz Vakti 02 Ocak 2020
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|36
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|17
|30
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|17
|28
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|27
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|17
|27
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Adana Demirspor
|17
|24
|9. Balıkesirspor
|17
|24
|10. Altay
|17
|24
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|17
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|17
|21
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|17
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|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|19
|55
|2. Leicester City
|21
|45
|3. Man City
|21
|44
|4. Chelsea
|21
|36
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|31
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|30
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|30
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|20
|29
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|21
|28
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|21
|27
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|21
|25
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|21
|25
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|25
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|24
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|20
|22
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|21
|21
|18. Bournemouth
|21
|20
|19. Watford
|21
|19
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|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
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|18
|28
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|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
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|18
|20
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|19
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|19
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|15
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|14
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|18
|13
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|10