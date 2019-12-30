İSTANBUL'DA FIRTINA ETKİLİ OLUYOR.. TAKSİM'DE ZOR ANLAR YAŞADILAR

Ersan SAN/İSTANBUL, () İstanbul'da fırtına etkili oluyor. Taksim'de fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Fırtına nedeniyle birçok kişi yürümekte zorluk çekti. Birbirlerine tutananların yanı sıra, duraklara, kapalı yerlere sığınanlar oldu.

Görüntü dökümü:

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-Taksim Meydan'dan detaylar

-Yürümekte zorlanan vatandaşlar

-Duraklar

-Genel ve detaylar