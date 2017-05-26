İSTANBUL'DA FETÖ/PDY OPERASYONU 

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-Sinan BİLGİLİ / İSTANBUL()

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY yönelik İstanbul'da birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, birçok adreste Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında Kadıköy Acıbadem Mahallesi Atıf Bey Sokak'taki bir apartmandaki daireye de operasyon yapıldı. Dairede Mali Şube ekipleri arama yaptı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler olduğu öğrenilirken, operasyonun içeriği hakkında bilgi

verilmedi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Görüntü dökümü:

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-Polislerin apartmana girişi

-Gözaltına alınan bir şüphelinin sağlık kontrolüne getirilmesi

-Genel ve detaylar

