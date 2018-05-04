İSTANBUL'DA FETÖ/PDY OPERASYONU : 38 GÖZALTI KARARI

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL

İstanbul merkezli düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin himmet, burs ve zekat adı altında parasal yardımda bulunarak teröre finasman sağladığı belirtiliyor. 18 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenledi. 38 şüphelinin yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde İstanbul ve Yalova'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı. 20 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Şüphelilerin

himmet, burs ve zekat adı altında parasal yardımda bulunarak teröre finasman sağlamak, esnaf yapılanması gibi çeşitli meslek grupları ile örgütün mahrem yapılanmasını oluşturduğu belirtiliyor.