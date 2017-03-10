İstanbul'da Emniyet bekçi adayları sözlü sınavda ter döktü.. !

İçişleri Bakanlığı çarşı ve mahallelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamada kolluk kuvvetlerine yardımcı olmaları amacıyla, 'Çarşı ve Mahalle Bekçileri Teşkilatı'nı güçlendirme kararı alındı.



Bu kapsamda 5 bin 392 olan kadro sayısı kademeli olarak arttırılacak. Sonraki süreçte alınacak yeni bekçi sayısı 7 bine çıkarılacak. Bakanlık açıklamasına göre bekçilerin 69'u Diyarbakır, 40'ı Hakkari, 49'u Mardin, 1'i Şanlıurfa, 121'i ise Şırnak'ta görev yapacak. İstanbul'da 700, Şırnak'ta ise 100 çarşı ve mahalle bekçisi alımı için başlatılan süreçte ilk aşama tamamlandı. Başvuruların tamamlanması ardından Bakanlık talimatı ile bu akşama kadar sözlü sınavlar tamamlanıyor.

YAZILI SINAVA DA GİRECEKLER

Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan, ilçede alınacak 10 bekçiden biri olabilmek için Türk vatandaşı, lise ve dengi okul mezunu, İstanbul'da en az 1 yıl oturan 30 yaşından yukarı olmayan görev yapmaya engel bir hastalığı bulunmayan 147 adayın başvurduğunu söyledi.



Kaymakam Doğan, Avcılar'daki her mahallede 1 olmak üzere toplam 10 bekçinin alınacağını açıkladı. Kaymakam Hususi Doğan'ın başkanlığında aralarında Emniyet Müdürü Hakan Bolat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Engin'in de bulunduğu komisyon bugün adayları sözlü sınava aldı.



100 üzerinden en az 70 puan alan adaylar önümüzdeki günlerde İstanbul il genelinde 39 ilçede sözlü sınavı geçen diğer adaylarla birlikte yapılacak yazılı sınava girmeye hak kazanacak. Sınav sonunda 700 bekçi göreve başlayacak.

100 üzerinden 70 puan alan adayların başarılı sayılacağı sözlü sınavının sonuçları, başvurunun kabul edildiği ilçe kaymakamlığının internet adresinden ilan edilecek.



Sözlü sınavı heyecanla bekleyen adaylardan Fikret Kaplan, çocukluğunda polis olmayı arzu ettiğini, bir süre güvenlik görevlisi olarak görev yaptığını, vatana, millete daha iyi hizmet etmek amacıyla bekçi olmak için başvurduğunu anlattı.



6 çocuk babası Cemil Boğatur ile gelen diğer aday Ferit Boğatur da, başarılı olması halinde polislerle birlikte mahallede huzur ve güvenliği sağlamak için çaba harcayacağını söyledi.