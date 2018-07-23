İSTANBUL'DA DOLU YAĞIŞI BAŞLADI 

Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL

İstanbul'un batı kesimlerinde yağmur ve dolu yağışı etkili olmaya başladı. Çatalca'da önce yağmur ardından dolu yağışı başladı.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada; saat 21.20-22.30 arasında, İstanbul'un Avrupa Yakası'nın batısında (Silivri, Çatalca, Büyükçekmece) görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (15-35 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği uyarısında bulunuldu.

Görüntü Dökümü:

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-Dolu yağışı