 İSTANBUL'DA DOLU VE YAĞMUR

Haber: İSTANBUL
İstanbul'da bazı bölgelerde dolu ve sağanak yağmur etkili oluyor. Küçükçekmece'de önce yağmur ardından da dolu yağışı etkili oldu. Dolu yağışı kısa sürdü.
Görüntü Dökümü:
-Yağmur ve dolu
-Detaylar
Haber: İSTANBUL İstanbul'da bazı bölgelerde dolu ve sağanak yağmur etkili oluyor. Küçükçekmece'de önce yağmur ardından da dolu yağışı etkili oldu. Dolu yağışı kısa sürdü. Görüntü Dökümü: -Yağmur ve dolu -Detaylar
04 Mart 2018 Pazar 10:38
Haber: İSTANBUL
İstanbul'da bazı bölgelerde dolu ve sağanak yağmur etkili oluyor. Küçükçekmece'de önce yağmur ardından da dolu yağışı etkili oldu. Dolu yağışı kısa sürdü.
Görüntü Dökümü:
-Yağmur ve dolu
-Detaylar
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|05:48
|07:11
|13:06
|16:16
|18:50
|20:07