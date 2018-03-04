İSTANBUL'DA DOLU VE YAĞMUR

Haber: İSTANBUL İstanbul'da bazı bölgelerde dolu ve sağanak yağmur etkili oluyor. Küçükçekmece'de önce yağmur ardından da dolu yağışı etkili oldu. Dolu yağışı kısa sürdü. Görüntü Dökümü: -Yağmur ve dolu -Detaylar

04 Mart 2018 Pazar 10:38