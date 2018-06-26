İSTANBUL'DA DOLU ALARMI; HAVALİMANINDA DA OTOPARKLAR DOLDU

İbrahim YILDIZ-Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL, ()

İstanbul'da önümüzdeki saatlerde beklenen kuvvetli yağmur ve dolu yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanı’nda kapalı otoparklar doldu. Havalimanında açık otoparkta boşluklar gözlemlenirken, bazı vatandaşlar ise doludan zarar görmemesi için araçlarının üstüne halı ve battaniye sererek önlem aldı.

Görüntü dökümü:

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-Çatı katında kule ve araçlardan görüntü

-Çatı katı otoparktında boş alan görüntüsü

-Aracın üzerinde halı görüntüsü

-Tente altında araç görüntüsü

-Kapalı otoparktan görüntü

-Dış hatlar gidiş katında araçlardan görüntü

-Detay görüntüler