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İSTANBUL'DA DENİZ ULAŞIMINA SİS ENGELİ-ek görüntüler-2

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Ozan URAL-Cengiz ÇOBAN-Hakan KAYA-Alper KORKMAZ-Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL   İstanbul'da etkili olan sis deniz ulaşımını etkiliyor. Şehir Hatları, yoğun sis nedeniyle bütün seferlerinin saat 07.05 itibariyle...

İSTANBUL'DA DENİZ ULAŞIMINA SİS ENGELİ-ek görüntüler-2

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Ozan URAL-Cengiz ÇOBAN-Hakan KAYA-Alper KORKMAZ-Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL  
İstanbul'da etkili olan sis deniz ulaşımını etkiliyor. Şehir Hatları, yoğun sis nedeniyle bütün seferlerinin saat 07.05 itibariyle iptal edildiğini duyurdu.
Özellikle İstanbul Boğazında etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü görüldü.  15 Temmuz Şehitler Köprüsü, yoğun sis yüzünden gözden kayboldu. İstanbul Boğazı'nda da kısıtlı görüş nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiği askıya alındı.
İDO da, saat 07.30 Bostancı-Beşiktaş ve saat 08.10 Beşiktaş-Bostancı seferlerini sis nedeniyle iptal ettiğini duyurdu. 

Görüntü Dökümü:
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-Üsküdar İskelesi'nden görüntü
-Eminönü'deki iskelelerden görüntü
-İptal sefer yazısı
-Vatandaşlardan görüntü
-İskelede bekleyen vapur
-Vatandaşlarla röp
-Galata köprüsünden görüntü
-Balık tutan vatandaşlardan görüntü
-Ortaköy Camii'nden görüntü
-15 Temmuz Şehitler Köprüsünden görüntü
-Yollarda sisten görüntü
-Genel ve Detaylar
 

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