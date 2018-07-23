- İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: 43 GÖZALTI

- Operasyon polis kamerasına yansıdı.
Haber: Alper KORKMAZ - İSTANBUL
İstanbul'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 43 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın sosyal medya gruplarında üyelikleri olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Küçükçekmece, Beykoz, Sultangazi, Pendik, Üsküdar, Sarıyer, Şişli, Sultanbeyli, Zeytinburnu, Tuzla, Fatih ve Esenyurt'ta 15 farklı adrese düzenlenen operasyonda 43 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Operasyonun polis kamerası görüntüleri
23.07.2018 - 13.04 - Haber Kodu : 180723067