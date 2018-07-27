İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU:  28 GÖZALTI 

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 28 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce terör örgütü DEAŞ'a yönelik 9 ilçede toplam 14 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 28 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Görüntü Dökümü:
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//KÜÇÜKÇEKMECE///
- Operasyon yapılan adres
- Zırhlı polis araçlarından görüntü
- Vatandaş ile röp
- Genel ve detaylar
27.07.2018 - 10.35 Haber Kodu : 180727026