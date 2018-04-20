İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: 17 GÖZALTI

Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 17 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. TEM ekipleri dün Başakşehir, Esenler, Fatih, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece ve Zeytinburnu'nda bulunan 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda yabancı uyruklu 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.





