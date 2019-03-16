İSTANBUL'DA CİNSEL GÜCÜ ARTIRICI HAP OPERASYONU KAMERADA

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, ()

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonlarda, kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen cinsel gücü artırıcı hap sattıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı. Ekiplerin bir depoya girmesi ve içeride bulunan cinsel performans arttırıcı ilaçları ele geçirmesi polis kameraları tarafından görüntülendi.

Polis ekipleri Bağcılar, Bayrampaşa ve Fatih’te belirledikleri 6 adrese 27 Şubat’ta eş zamanlı baskın yaptı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri adreslerde bulunan 7 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 284 bin 962 cinsel performans arttırıcı hap, 405 cep telefonu, bin 734 sahte parfüm, 43 kol saati ele geçirildi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi’nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. 7 şüpheli hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' ve Türk Ceza Kanunu 187. Maddesi ‘Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üretilmesi veya satılması’ suçlarından adli işlem başlatılarak serbest bırakıldı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir depoya girmesi ve içeride bulunan cinsel performans arttırıcı ilaçları ele geçirmesi polis kameraları tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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(Polis Kamerası)

-Polis ekiplerinin bir depoya girmesi

-Ekiplerin içeride yaptığı aramalar

-Ele geçirilen ilaçlardan görüntü

-Genel ve detaylar

