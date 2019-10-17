İSTANBUL'DA BÜYÜK EMLAK DOLANDIRICILIĞI OPERASYONU: 30 GÖZALTI  (1) 

Ali AKSOYER/İSTANBUL,()

Beylikdüzü ve Esenyurt bölgelerinde emlak alışverişi sırasında vatandaşı dolandıran çeteye operasyon düzenledi.

Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece'de, Beylikdüzü, Başakşehir ve Arnavutköy'deki 33 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin ise aranmasına devam ediliyor.