İSTANBUL'DA BAZI VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ (2)

Haber-Kamera: Murat SOLAK/Yılmaz BEZGİN İSTANBUL,()

İstanbul'da, sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun sis nedeniyle, şehir hatlarının bazı vapur seferleri iptal edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş.'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Beşiktaş-Adalar,Kabataş - Eminönü - Adalar, Bostancı- Karaköy, Üsküdar - Eminönü, Kadıköy - Beşiktaş, Kadıköy - Karaköy, Kadıköy - Eminönü, seferlerimiz yoğun sis nedeniyle karşılıklı olarak yapılamamaktadır" denildi.

2 SEFER DAHA İPTAL

Şehir Hatları 10.35'deki Uzun Boğaz Turu ile 10.30'daki Üsküdar-Eyüp seferlerinin de yoğun sis nedeniyle yapılamadığını duyurdu.

EK GÖRÜNTÜ

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-Sis

-Vapurlardan görüntü

-Sahilden görüntü

-Vatandaşlardan detaylar

-Genel ve detaylar

Görüntü dökümü:

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-Arşiv