İSTANBUL'DA ASAYİŞ DENETİMLERİ

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Ramazan EĞRİ-Murat SOLAK/ İstanbul

İstanbul'da, 39 ilçede, 200 noktada 'Yeditepe Huzur Denetimi' gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce il genelinde 12'ncisi gerçekleştirilen denetimde, polis ekipleri, şüpheli görünen araç ve kişiler üzerinde arama yaptı. Araçların içi ve bagajlar didik didik aranırken, sürücü ve yolculara da genel bilgi toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Narkotik köpekleriyle de araçlarda uyuşturucu araması yapıldı. Özel harekât polisleri, denetimlerin yapıldığı bölgelerde güvenlik önlemi alırken polis helikopteri denetimlere havadan destek verdi. Denetimler, 22.00'a kadar devam edecek.

Görüntü Dökümü:

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BEŞİKTAŞ

-Ekiplerin şüpheli buldukları araçları durdurması

-Araçlarda yapılan aramalar

-GBT sorgulaması

KADIKÖY

-Uygulamadan detaylar

-Polis köpeğinin araçtaki uyuşturucu araması

-Özel harekâtçıların önlemi

-Polis helikopteri

-Yapılan aramalar

-Klasik otomobilde yapılan arama

FATİH

-Yapılan aramalar

-Güvenlik önlemi alan özel harekât polisleri

-Trafik ekiplerinin sürücülere ceza yazmaları

-Polis helikopteri

-Narkotik köpekleriyle yapılan aramalar