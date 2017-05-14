İSTANBUL'DA ART ARDA ÇAKAN ŞİMŞEKLER GÖK YÜZÜNÜ AYDINLATTI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

İstanbul'da gece saatlerinde kısa süreli yağan yağmur etkili oldu. Yağmur öncesi ise çakan şimşekler geceyi aydınlattı. İstanbul 'da gece saatlerinde başlayan yağmur etkili oldu. Yağmur öncesi ise art arda çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Bir süre yağan yağmur daha sonra etkisini kaybetti.



Görüntü Dökümü:

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- Gökyüzünden şimşek görüntüleri

- D-100 Karayolu Haliç köprüsünden görüntü

- Yağmur görüntüsü

- Seyir halindeki araçlardan görüntü

- Vatan Caddesinden görüntü

- Genel ve detaylar

