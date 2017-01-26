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İSTANBUL'DA AKŞAM SAATLERİNDE KAR ETKİLİ OLUYOR

Haber - Kamera: Uğur AYAZSIN - Enver ALAS - Zeki GÜNAL - İbrahim AKTÜRK - Özgür EREN / İSTANBUL İstanbul'da, öğle saatlerinde duran kar yağışı akşam olmasıyla birlikte tekrar başladı. İş çıkış saatinde vatandaşlar, sağanak kar...

İSTANBUL'DA AKŞAM SAATLERİNDE KAR ETKİLİ OLUYOR

Haber - Kamera: Uğur AYAZSIN - Enver ALAS - Zeki GÜNAL - İbrahim AKTÜRK - Özgür EREN / İSTANBUL

İstanbul'da, öğle saatlerinde duran kar yağışı akşam olmasıyla birlikte tekrar başladı. İş çıkış saatinde vatandaşlar, sağanak kar yağış altında evlerine gitmeye çalıştı. Batı ve yüksek kesimleri yer yer beyaza büründü. Park halinde duran araçların üzerinde kar birikintileri oluştu.

İstanbulluların uyarıları dikkate alarak araçlarıyla çıkmayıp toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri trafiği rahatlattı. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Trafik yoğunluk verilerine göre, iş çıkış saatleri olmasına rağmen İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 50'lerde görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Farklı bölgerden kar yağışı

-D100 trafiği

-Araçların akıcı ilerleyişi

-Işıklı uyarı levhası

-Vatandaşların kar yağışı altında yürümesi

-Kar yağışı

-Park halindeki araçların üstünde kar birikintileri

Genel ve detay

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