İSTANBUL'DA AİLELER ÇOCUKLARIYLA KARIN KEYFİNİ ÇIKARDI

Gökhan ÇELİK – Onur MERİÇ/ İSTANBUL, () İSTANBUL'da gece boyu süren kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde daha etkili oldu. Fırtına nedeniyle Beylikdüzü’nde ağaçlar devrildi. Birçok sürücü ara sokaklardaki buzlanma nedeniyle aracını çıkaramadı, yayalar sokaklarda yürümekte güçlük çekti.

Bu arada kar yağışının etkisi öğle saatlerine doğru azaldı. Bunu fırsat bilen aileler, çocukları ile evlerinde çıkarak karın tadını çıkardı. Çocuklarıyla fotoğraf çekenler, kar topu oynayanlar, kardan adamlar yapanlarla renkli görüntüler oluştu.

Beylikdüzü’nde oturan, 5 yaşındaki çocuğunun ısrarı üzerine kar ailecek kar topu oynamaya çıktıklarını belirten Erhan Koz, " Kar yağışını uzun bir süredir bekliyorduk. Geçen sene de neredeyse yağmadı. Bu sene de güzel oldu, çok mutluyuz. Çocuk sabah kalktığında 'hadi kartopu oynamaya gidelim' dedi. Şimdi kardan adam yapacağız ve kartopu oynayacağız."diye konuştu.

“İNŞALLAH YARIN OKUL TATİL OLUR"

Beşinci sınıf öğrencisi olan Velican Yağar da,"“Kar toplu oynamak çok eğlenceli oluyor. 2 yıldan sonra bayağı güzel oldu. Karı unutmuşuz. Kar çok eğlenceli, hem de görsel manzara oluşturuyor. Ne güzel bembeyaz, ben seviyorum karı. İnşallah yarın okul tatil olur" ifadelerini kullandı.

Berkan ve Betül kardeşler de karın tadını çıkaranlardan. Karda oynamayı çok sevdiklerini belirten kardeşler, "Bugün kar topu oynadık. Bayağı bir eğlendik. Kardan adam da yaptık ama çabuk bozuldu. Okullar da inşallah yarın tatil olur" diye konuştu.

“ÇOK EĞLENİYORUZ, ANLATILAMAZ BİR DUYGU"

Çatalca’da oturan Serkan Otlatıcı, bir buçuk yaşındaki kızının ilk defa kar gördüğünü söyleyerek, "Bu çok güzel bir duygu. Kızım da şu an çok farklı bir mutluluk içinde. Çok güzel eğleniyoruz. Anlatılamaz bir duygu, kar zaten çok eğlenceli. Çoluk, çocuk ailecek eğleniyoruz" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Karda oynayan çocuklar

-Karda yuvarlanan çocuklar

-Kardan adam yapan çocuklar

-Aile ve çocuklarla röportaj

-Ağacın devrilmesi

-Belediye ekiplerinin çalışması

-Beylikdüzü, Çatalca ve Büyükçekmece'den kar görüntüleri