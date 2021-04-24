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İstanbul'da Afet ve acil durum toplanma alanları sayısı 5 bin 600’e çıkarılmıştır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul Afetlere Hazırlık Değerlendirme Toplantısı AFAD İstanbul İl Müdürlüğü’nde yapılan toplantıda konuştu. Soylu İstanbul'da acil durumlar toplanma alanı sayısının 5 bin 600'e çıkartıldığını açıkladı.

GÜNDEM 24.04.2021, 05:47 Murat Aydın
İstanbul'da Afet ve acil durum toplanma alanları sayısı 5 bin 600’e çıkarılmıştır

İstanbul Afetlere Hazırlık Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul'da 2020 yılı sonu itibarıyla 3 bin 97 olan afet ve acil durum toplanma alanları sayısı 5 bin 600'e çıkarılmış, kişi başına düşen toplanma alanı metrekaresi ise 1,29 metrekareden den 3,37 metrekareye yükseltilmiştir. İstanbul'un şu anda yüzde 87'i, toplanma alanlarına 500 metre mesafede. Bu süreçte okul bahçeleri de çok fazla kullanılmadı. Çünkü okullar barınma alanı" dedi.

İstanmbul Valisi Ali Yerlikaya'nın da katıldığı İstanbul Afetlere Hazırlık Değerlendirme Toplantısı AFAD İstanbul İl Müdürlüğü’nde gerçekleşti. Toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yapılan çalışmalarla ilgili rakamlar verdi. Şoylu'nun konuşmasıdu şunları dileri getirdi: 

* Son 30 yılın 4’ten büyük depremlerinde yıllık ortalama 108; 20 yılın ortalaması yıllık 131; son on yılın ortalaması ise 183’tür. Bir sayı daha paylaştık ve son bir yılda gerçekleşen 4’ten büyük deprem sayısının 255 olduğunu ifade ettik. Bu hepimiz için kritik biz dün sabah söylemiştik.

* Ancak günün sonunda 4’ten büyük 3 deprem daha kaydedildi. Çok şükür bir olumsuzluk ihbarı almadık. Ve dün akşam itibariyle bu sayı 258 olarak güncellenmiş oldu.

* AFAD Başkanlığı’mızın yerleşik kapasitesine, lojistik depolarına, personel ve teknik kapasitesine yaptığımız yatırımların yanı sıra AFAD bünyesinde, ‘AFAD gönüllülük sistemini’ kurduk. Halen toplam başvuru sayısı 293 bin, uzaktan eğitimlerini tamamlayan gönüllü sayısı 63 bin, eğitimleri devam edenlerin sayısı ise 128 bindir.

2018 Kasım ayından bugüne kadar 19 adet habersiz tatbikat yaptıklarını söyleyen Bakan Soylu, şu şekilde konuştu:

* Önümüzdeki 19-21 Ekim tarihleri arasında İstanbul Adalar merkezli bir deprem senaryosu üzerinden oldukça kapsamlı bir ulusal TAMP tatbikatı yapmak için de hazırlıklarımız devam ediyor. Tabi bu senaryoya 38 çevre il de katılıyor ve onların da müdahale imkanları, bunların sevk ve idaresi üzerinden bir planlama yapılıyor.

* Yani sadece İstanbul’da değil, aslında ülkenin önemli bir bölümünü ilgilendiren, geniş kapsamlı bir tatbikatı, Türkiye acil müdahale planı çerçevesinde gerçekleştiriyoruz.

“POLİSE 15 BİN KAPASİTELİ MOBİL MUTFAK YAPTIK”

Bakan Soylu, sözlerine şu şekilde devam etti:

* Sadece İstanbul’da; Eylül 2019’dan itibaren, bugüne kadar 26 çalışma grubumuz tarafından gerçekleştirilen TAMP değerlendirme toplantılarının sayısı, bugün aldığımız son verilere göre 651 olarak güncellenmiştir. Afet müdahalesinde bu arkadaşlarımız gücümüze güç katacaklardır.

* İstanbul için jandarmaya mobil mutfak yaptık. Yine polise 15 bin kapasiteli mobil mutfak yaptık. Her an hizmete hazır. Bu mutfakların özelliği bir deprem anında bu gruplar bunları başında olacak. Yine 15 kapasiteli belediyeler birliğimiz de hazır. Her an deprem olacak diye büyük bir endişe içindeyiz. Bunu için hazırlıklarımızı hem yeniliyoruz, hem de yineliyoruz.

“TOPLANMA ALANLARI İLE İLGİLİ TÜRKİYE’DE JANDARMAMIZ HUMMALI BİR ÇALIŞMA BAŞLATTI”

Depremle ilgili önemli bir çalışmalardan biri de toplanma alanları olduğunu belirten Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

* Hem Türkiye’de, hem de İstanbul’da bu alanları arttırmaya dönük ciddi bir çalışma içindeyiz. 13 Kasım 2018 tarihi itibari ile afet ve acil durum toplanma alanları e-devlet kapısı üzerinden ilan edilmiş ve halkımızın erişimine açılmıştır. Biraz da benim saflığıma geldi. Bana AFAD iyi niyetle dedi ki, ‘Afet alanlarını hazırladık. Bunları e-devlet üzerinden yayınlamamız lazım’. Ben de hemen ‘yayınlayalım’ dedim.

* Benim için önemli olan vatandaşa faydalı olmak. Biraz o konuda dayak yedik. O noktada eleştirilerden kurtulmak mümkün olmadı. Fakat yayınlamaktan pişman değilim. Öncelikle bu konu Türkiye’nin gündemine geldi. Aynı zamanda biz de eksiğimizi gördük. Biz, her şeyi tam yapıyor değiliz. Aynı zamanda yerel yönetimler eksiğini gördü.

* Tabii, o arada yerel yönetimler sahiplenmedi bu işi, dayağı yine biz yedik. Sonunda konuyla ilgili iyi noktaya geldi. Dedik ki, kim toplanıp dağılma işlerini becerebilir aramızda jandarmayı mümessil tuttuk. Toplanma alanları ile ilgili Türkiye’de jandarmamız hummalı bir çalışma başlattı.

“ACİL DURUM TOPLANMA ALANLARI SAYISINDA 5 BİN 600’E ÇIKARILDI”

Bakan Soylu, “Ülke genelinde toplanma alanı sayısı halen 25 bin 570’tir. İstanbul’da ise 2020 yılı sonu itibarıyla 3 bin 97 olan afet ve acil durum toplanma alanları sayısı 5 bin 600’e çıkarılmış, kişi başına düşen toplanma alanı metrekaresi ise 1,29 metrekare den 3,37 metrekareye yükseltilmiştir. İstanbul’un şu anda yüzde 87’i, toplanma alanlarına 500 metre mesafede. Bu süreçte okul bahçeleri de çok fazla kullanılmadı. Çünkü okullar barınma alanı” diye konuştu.

“UYGULAMA DEPREM OLDUĞUNU AN BU SİZİ TOPLANMA ALANINA GÖTÜRÜYOR”

Yeni uygulama geliştirdiklerini söyleyen Bakan Soylu, şu açıklamalarda bulundu:

* İnsanları afet anında toplanma alanlarına yönlendirecek, Allah göstermesin enkaz altından iletişimi sağlayabilecek, depremle ilgili pek çok bilgiyi bulabileceğiniz özel bir de uygulama hazırlıyoruz. Böylelikle depremin ilk anlarından itibaren vatandaşımızın yanında olmayı ve olası bir kargaşanın önüne geçmeyi hedefliyoruz. Ve uygulamayı bitirdik.

* Dünyada benzerini biz görmedik. Uygulamanın adı AFAD acil uygulama. Anında ulaşabileceğimiz ilk 10 kişinin numarasını yüklüyorsunuz. O, 10 kişiye ücretsiz ulaşabilme imkanı veriyor size. Yine bu uygulama ile 112 her daim araya biliyorsunuz. Uygulama deprem olduğu an bu sizi toplanma alanına götürüyor.

* Enkaz altında kaldınız sizin konumunuzu sizi kişiselleştirerek, bulmamızı sağlıyor. Yine bu uygulamanın maliyeti bizim için sıfır lira. Aslında İstanbul bizi zorluyor. Deprem olduğu zaman vatandaşımıza mahcup olmayacak en iyi yöntemleri bulmamıza zorluyor.

Bakan Soylu sözlerini şu şekilde tamamladı:

* Jemus altyapısı kullanılarak sayısal telsiz haberleşme sistemi 6 ilimizde tamamlandı. Yılsonuna kadar 15 il daha tamamlanarak 21 ilde sayısal telsiz haberleşme sistemine geçilecektir. İstanbul telsiz haberleşme altyapısı birbirinden bağımsız 2 adet sayısal telsiz sistemi kurulmuş olup, hem AFAD iç haberleşmesi, hem de İstanbul’daki diğer kamu kurumlarının görüşebildiği bir yapı kurulmuştur.

* AFAD İstanbul kamu kanalında, 26 İstanbul TAMP ana çözüm ortağı ve kritik kurumlar olmak üzere 48 kamu kurumu yer almaktadır. AFAD İstanbul emniyet-jandarma kanalında 39 ilçe emniyet müdürlüğü ve 11 adet ilçe jandarma olmak üzere toplam 50 kurum bulunmaktadır. Ayrıca, Ankara ve İstanbul AFAD yönetim merkezleri her iki bağımsız telsiz ağıyla birbirine bağlanmıştır. 

#içişleri bakanı #SüleymanSoylu #istanbul #acil #deprem #AFAD #vali #AliYerlikaya
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