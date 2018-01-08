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İSTANBUL'DA 500 KİLOGRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ (1)

* Operasyonlar polis kamerasında…   Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde yaptığı uyuşturucu operasyonlarında 500 kilogram uyuşturucu madde ele...

İSTANBUL'DA 500 KİLOGRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ (1)

* Operasyonlar polis kamerasında…
 
Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde yaptığı uyuşturucu operasyonlarında 500 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. 

ALÇIPAN LEVHALARDAN EROİN ÇIKTI
Narkotik ekiplerinin ilk yaptığı operasyonda bir TIR'da alçıpan panellerin arasına gizlenmiş 150 kilogram eroin ele geçirildi. 

MİNİBÜSE BASKIN...
İkinci operasyonda ise bir minibüste 350 kilogram skunk bulundu; 2 kişi gözaltına alındı. Her iki operasyon da polis kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
 
Görüntü Dökümü:
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(POLİS KAMERASI)
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-Polis ekiplerinin TIR'da inceleme yapması
-TIR'da dedektör köpeğin inceleme yapması
-Polis ekiplerinin eroinleri bulması
-Polis ekiplerinin minibüsü takip etmesi
-Minibüsün oto yıkamaya girdiği sırada yapılan operasyon 
-Polis ekiplerinin şüphelileri gözaltına alması 
-Minibüste ele geçirilen poşetler dolusu skunklardan görüntü 
-Polis ekiplerinin çalışmaları
-Genel ve detaylar


 

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