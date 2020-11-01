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#başbakan
#yangın
#deprem
#hastane
#gaziosmanpaşa
#koronavirüs
#Altunay
#uşak
#hava durumu
#Erdoğan
#simit
#Cahit Altunay
#rekorikramiye
#Sultangazi
#meteoroloji
#abdullah gül
#öğretmen
#kredi kartı
#ekonomi
#başörtüsü