Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İznik'te sazlık alanda yangın çıktı
İznik'te sazlık alanda yangın çıktı
Cumhur İttifakı Yenikapı Mitingi'nden Canlı yayın
http://www.aydinses.com/aydinses-tv-video,1094.html
Bakan Soylu Eyüpsultan'da Lahana Şöleni'nde konuştu
Yağlıdere Parkı'ndaki Lahana Şöleni siyasi...
CUMHUR İTTİFAKI MİTİNGİ İÇİN YENİKAPI'DA TOPLANMALAR BAŞLADI
Yenikapı'da Cumhur İttifakı Miting hareketliliği

İSTANBUL'DA 26 KİŞİLİK GASP ÇETESİNE OPERASYON

İSTANBUL'da kendilerini polis olarak tanıtıp çok sayıda gasp olayı gerçekleştiren 26 kişilik şebeke yakalandı.  İLK OLAYLARINDA 162 BİN DOLAR GASP ETMİŞLER 28 Haziran 2018'de Esenyurt'ta meydana gelen ilk olayda bir bankadan 162 bin dolar...

İSTANBUL'DA 26 KİŞİLİK GASP ÇETESİNE OPERASYON
İSTANBUL'da kendilerini polis olarak tanıtıp çok sayıda gasp olayı gerçekleştiren 26 kişilik şebeke yakalandı. 
İLK OLAYLARINDA 162 BİN DOLAR GASP ETMİŞLER
28 Haziran 2018'de Esenyurt'ta meydana gelen ilk olayda bir bankadan 162 bin dolar çeken işadamı B.A., bunu bir arkadaşının yanında Euro'ya çevirmeye çalışırken kendilerini polis olarak tanıtan kişilerin saldırısına uğradı. Parayı kontrol etmek istediklerini söyleyen şüpheliler, işadamına ait 162 bin doları alarak kaçtı.

ALTINLARI ALAMAYINCA KUYUMCU KURYESİNİ VURMUŞLARDI
Gaziosmanpaşa'da 7 Ocak 2019'da ise kuyumcu kuryesi H.K. otomobiline bineceği sırada maskeli ve silahlı kişilerin saldırısına uğradı. Saldırganlar H.K.'yi ayağından vurarak yaralarken, içi altın dolu çantayı otomobilin bagajında olduğu için alamayınca yaya olarak kaçtılar. Olay güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından bu olaydan sonra başlatılan çalışmada yapılan teknik ve fiziki takibin ardından iki farklı olaya katılan kişilerin birbirleri ile bağlantılı olduğu tespit edildi.

3.İŞLERİNDE SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
Polis yaptığı telefon dinlemesi sırasında üçüncü olaya hazırlandığını tespit etti. Şüphelilerin Ankara'dan gelen N.K. adlı işadamına otomobil satacaklarını söyleyerek tuzak kurulduğunun fark edilmesi üzerine harekete geçerek operasyona başladı. İşadamından 40 bin Euro, 4 bin lira ve otomobilini gasp eden şüpheliler olayın ardından yakalandı. Genişletilen operasyonda bu üç olayla ilgileri bulunduğu öğrenilen toplam 26 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte işadamından gasp edilen 40 bin euro, 4 bin lira ile lüks otomobil ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Üzerlerinden 3 tabanca çıkan ve hepsinin daha önceden hırsızlık, oto hırsızlığı, gasp gibi suçlardan polise geliş kayıtları olduğu tespit edilen şüpheliler adliyeye sevk edildiler.Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.

Görüntü dökümü:
------------------
-Güvenlik kamerası görüntüleri
-Olay anı
-Aktüel görüntüler
-Ele geçirilen malzemeler
-Şüphelilerin emniyetten çıkışı
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328