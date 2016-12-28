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İSTANBUL'DA 159 NOKTADA ASAYİŞ UYGULAMASI

*İstanbul'da, kentin tüm ilçelerinde 5 bin polisle asayiş uygulaması yapıldı. Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı farklı birimlerde görev yapan toplam 5 bin polisle kentin...

İSTANBUL'DA 159 NOKTADA ASAYİŞ UYGULAMASI

*İstanbul'da, kentin tüm ilçelerinde 5 bin polisle asayiş uygulaması yapıldı.

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı farklı birimlerde görev yapan toplam 5 bin polisle kentin tüm ilçelerinde asayiş uygulaması yapıldı. Toplam 159 noktada yapılan asayiş uygulamalarında, şüpheli görülen araçlar durduruldu. Fatih'te polis, şüphelendikleri kişileri durdurarak üst araması ve GBT(Genel Bilgi Tarama)sorgusu yaptı. Uygulama yapan ekiplere, polis helikopteri de havadan destek verdi.

Görüntü Dökümü:

-Eminönü'nden asayiş uygulamasından görüntü

-Polis ekiplerinin araçları durdurmalarından görüntüler

-Şüpheli görülen araçların aranmasından detaylar

-Üst aramasından görüntüler

-Polis helikopterinden detaylar

-Vatandaştan röp.

-Genel görüntüler



 

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