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İSTANBUL'DA "10 NUMARA YAĞ" OPERASYONU 

  * 3 ilçede düzenlenen operasyonda yaklaşık 24 ton 400 kilogram, 10 numara yağ ele geçirildi.  Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 3 ilçede düzenlediği operasyonda...

İSTANBUL'DA "10 NUMARA YAĞ" OPERASYONU 

 

* 3 ilçede düzenlenen operasyonda yaklaşık 24 ton 400 kilogram, 10 numara yağ ele geçirildi. 

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 3 ilçede düzenlediği operasyonda yaklaşık 24 ton 400 kilogram, 10 numara yağ olarak bilinen kaçak akaryakıt ele geçirdi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri Tuzla, Başakşehir ve Bağcılar'da akaryakıt kaçakçılığıyla ilgili çalışma başlattı. 25 Mayıs Cuma günü kasasında plastik depolar bulunan 4 kamyonu tespit eden polis operasyon düzenledi. Ekipler, kamyonlarda bulunan depolarda yaptığı incelemede toplam 24 ton 400 kilogram 10 numara yağ olarak bilinen kaçak akaryakıt ele geçirdi. 4 sürücü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa' göre işlem başlatıldı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekiplerinin yaptığı operasyon polis kamerası tarafından görüntülendi. 

Görüntü Dökümü:
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POLİS KAMERASI
-Polis ekiplerinin kamyonu incelemesi 
-Kamyonda bulunan depolardaki kaçak akaryakıt
-İş makineleri yardımıyla akaryakıtların taşınması 
-Genel ve detaylar
 


 

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