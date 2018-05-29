İSTANBUL'DA "10 NUMARA YAĞ" OPERASYONU 

* 3 ilçede düzenlenen operasyonda yaklaşık 24 ton 400 kilogram, 10 numara yağ ele geçirildi.

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 3 ilçede düzenlediği operasyonda yaklaşık 24 ton 400 kilogram, 10 numara yağ olarak bilinen kaçak akaryakıt ele geçirdi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri Tuzla, Başakşehir ve Bağcılar'da akaryakıt kaçakçılığıyla ilgili çalışma başlattı. 25 Mayıs Cuma günü kasasında plastik depolar bulunan 4 kamyonu tespit eden polis operasyon düzenledi. Ekipler, kamyonlarda bulunan depolarda yaptığı incelemede toplam 24 ton 400 kilogram 10 numara yağ olarak bilinen kaçak akaryakıt ele geçirdi. 4 sürücü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa' göre işlem başlatıldı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekiplerinin yaptığı operasyon polis kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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POLİS KAMERASI

-Polis ekiplerinin kamyonu incelemesi

-Kamyonda bulunan depolardaki kaçak akaryakıt

-İş makineleri yardımıyla akaryakıtların taşınması

-Genel ve detaylar





