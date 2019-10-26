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İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ, EYT AÇIKLAMASI YAPTI

Gülseli KENARLI - İdris TİFTİKCİ / İstanbul - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Ekim ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'na katılmadan önce, Faruk Ilgaz Tesisleri önünde bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan...

GÜNDEM 26.10.2019, 14:59
İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ, EYT AÇIKLAMASI YAPTI

Gülseli KENARLI - İdris TİFTİKCİ / İstanbul - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Ekim ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'na katılmadan önce, Faruk Ilgaz Tesisleri önünde bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan tesislere geldiği sırada bir kadın, makam aracının yanına gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın ile bir süre sohbet etti.  Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra makam aracından inerek hemen yanında bulunan kafede oturanların yanına gitti, tek tek herkesle tokalaştı. Burada bulunan bir kadın Erdoğan'a seslenerek, “Cumhurbaşkanım EYT çıkar mı?" dedi. Erdoğan, “Yani 40 yaşında emekli mi olalım, 40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur" yanıtını verdi. Bunun üzerine kadının, “Sağlığımız bozuluyor nasıl yapacağız?" demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sağlığı bozuk olanlar zaten primlerini her şeyini ödemişse, erken emeklilik noktasında zaten emekli olur" yanıtını verdi.  
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra "toplantıya geç kalıyorum" diyerek buradan ayrıldı. 

Görüntü Dökümü: 
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- Erdoğan'ın sohbet etmesi
- Erdoğan'ın aracından inmesi
- EYT sorusu
- Erdoğan'ın cevabı 
- Fotoğraf çektirmesi 
- Detaylar 
- Erdoğan'ın açıklamaları
- Detaylar 


 

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