 İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ENKAZDAN KURTARILAN ÇOCUKLARI ZİYARET ETTİ

- 9 yaşındaki Mahmut Tayyip Alemdar'a Trabzonspor forması ve futbol topu getirdi.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun bakımda tedavisi süren çocukları ziyaret etti.

Erdoğan Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde normal servislerde tedavi gören yaralıların ardından yoğun bakımda tedavi gören çocukları ziyaret etti. Erdoğan'ın telefonla konuşup Trabzonspor forması hediye edeceğini söylediği 9 yaşındaki Mahmut Tayyip Alemdar'a forması ve futbol topu getirdi. Yaralı çocuklarla yakından ilgilenen Erdoğan daha sonra hastaneden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Ziyaretten fotoğraflar