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İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DOLMABAHÇE ÇALIŞMA OFİSİ'NDE
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutunda çıkarak...
GÜNDEM 09.11.2019, 14:41
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti.
Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutunda çıkarak Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmalarını burada sürdüreceği öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
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- Erdoğan'ın konvoyundan görüntüler
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