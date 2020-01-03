İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZI SONRASI ANNE VE BABASININ MEZARINI ZİYARET ETTİ
Gülseli KENARLI – Güven USTA -/ İSTANBUL, () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından anne ve babasının kabrini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı’da bulunan konutundan çıkarak...
Gülseli KENARLI – Güven USTA -/ İSTANBUL, () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından anne ve babasının kabrini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı’da bulunan konutundan çıkarak Hz. Ali Cami’ne geçti. Burada Cuma namazını kılan Erdoğan daha sonra Karacaahmet Mezarlığı’na gitti. Erdoğan burada annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan’ın kabrini ziyaret etti. Erdoğan daha sonra Beşiktaş’ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’ne geçti.
Görüntü Dökümü:
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- Erdoğan'ın konvoyundan görüntüler
- Camiden görüntüler
- Erdoğan'ın camiden çıkışı
- Erdoğan'ın Karacaahmet'ten çıkışı
- Detaylar
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