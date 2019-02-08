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 İSTANBUL -  ÇÖKEN BİNADA HAYATINI KAYBEDEN SÖĞÜT ÇİFTİNİN CENAZELERİ ADLİ TIP'TAN ALINDI

  Çağatay KENARLI-Alper KORKMAZ/İSTANBUL, () KARTAL'da çöken binada hayatını kaybeden Nuriye ve Ahmet Söğüt çiftinin cenazeleri yakınları tarafından Yenibosna’da bulunan İstanbul Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Çiftin cenazeleri...

 İSTANBUL -  ÇÖKEN BİNADA HAYATINI KAYBEDEN SÖĞÜT ÇİFTİNİN CENAZELERİ ADLİ TIP'TAN ALINDI

 

Çağatay KENARLI-Alper KORKMAZ/İSTANBUL, () KARTAL'da çöken binada hayatını kaybeden Nuriye ve Ahmet Söğüt çiftinin cenazeleri yakınları tarafından Yenibosna’da bulunan İstanbul Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Çiftin cenazeleri Kartal Cevizlik Mahallesi’nde bulunan Zeytinlik Ulu Camiye götürüldü. Nuriye ve Ahmet Sögüt çifti için camide ikindi namazı sonrasında cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenaze aracının çıkışı
-Adli Tıp Kurumu'ndan görüntü
-Genel ve detaylar 
 

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