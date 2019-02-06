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İSTANBUL- ÇİPRAS, BİNALİ YILDIRIM İLE GÖRÜŞTÜ

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - İdris TİFTİKÇİ, İSTANBUL,()  Yunanistan Başbakan'ı Aleksis Çipras, TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile biraraya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...

İSTANBUL- ÇİPRAS, BİNALİ YILDIRIM İLE GÖRÜŞTÜ

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - İdris TİFTİKÇİ, İSTANBUL,() 
Yunanistan Başbakan'ı Aleksis Çipras, TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile biraraya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Heybeliada'daki Ruhban Okulu ziyaretinin ardından Dolmabahçe'ye gelerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile görüştü. Yıldırım, Çipras ve beraberindeki heyeti Dolmabahçe Sarayı'nın bahçesinde karşıladı. Binali Yıldırım Çipras ve yanındakilere önce sarayı gezdirdi, daha sonra görüştü. Çipras'ın Binali Yıldırım ziyareti toplam bir buçuk saat sürdü.
Ziyaretin ardından Aleksis Çipras ve beraberindekiler Beyoğlu'nda bulunan  Yunanistan Başkonsolosluğu'na geçti.

Görüntü dökümü:
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-Çipras'ın gelişi
-Binali Yıldırım'ın Çiprası karşılaması
-Çipras'ın çıkışı
-Çipras'ın konsolosluğa girişi 
 

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