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İSTANBUL ÇİFTLİK BANK ŞUBESİ BU HALE GELDİ

Haber - Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul Çiftlik Bank'ın ürünlerini satan Beylikdüzü Şubesi'nin gece saatlerinde soyulduğu iddia edildi. Franchising yolu ile işletilen şarküterinin içinin tamamen boş olduğu görüldü. Ceosu Mehmet...

İSTANBUL ÇİFTLİK BANK ŞUBESİ BU HALE GELDİ

Haber - Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul
Çiftlik Bank'ın ürünlerini satan Beylikdüzü Şubesi'nin gece saatlerinde soyulduğu iddia edildi. Franchising yolu ile işletilen şarküterinin içinin tamamen boş olduğu görüldü.
Ceosu Mehmet Aydın'ın yurtdışına kaçtığı Çiftlik Bank tarafından franchising verilerek kiralanan Beylikdüzü'ndeki şarküterinin dün akşam saatlerinde soyulduğu iddia edildi. Çevrede bulunan dükkan sahiplerinin yaklaşık bir aydır kapalı olduğunu iddia ettiği şarküteride bulunan gıda malzemelerinin boşalttığı öne sürüldü. 
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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-Şarküteriden detaylar
-Komşu dükkan sahibi ile röportaj


 

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