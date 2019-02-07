İSTANBUL- CANLI YAYIN DUYURUSU
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da çöken bina için oluşurulan kriz merkezinde açıklama yapıyor. Canlı yayındayız.
İstanbul
İSTANBUL- CANLI YAYIN DUYURUSU İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da çöken bina için oluşurulan kriz merkezinde açıklama yapıyor. Canlı yayındayız. İstanbul
07 Şubat 2019 Perşembe 22:51
İSTANBUL- CANLI YAYIN DUYURUSU
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da çöken bina için oluşurulan kriz merkezinde açıklama yapıyor. Canlı yayındayız.
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