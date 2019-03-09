Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dünya Kadınlar Gününün ilk saatlerinde kadın cinayeti
Dünya Kadınlar Gününün ilk saatlerinde...
Binali Yıldırım Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti
Sözcü Gazetesi'nin acı kaybı, Akbay hayatını kaybetti
Ertuğrul Akbay hayatını kaybetti
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu

 İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE’DE KIZILORDU KOROSU KUYRUĞU 

  İSTANBUL, () - Türkiye Rusya Kültür Turizm Yılı etkinlikleri kapsamında Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu'nun vereceği konseri izlemek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu, 2019 Türkiye Rusya Kültür...

 İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE’DE KIZILORDU KOROSU KUYRUĞU 

 
İSTANBUL, () - Türkiye Rusya Kültür Turizm Yılı etkinlikleri kapsamında Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu'nun vereceği konseri izlemek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.
Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu, 2019 Türkiye Rusya Kültür Turizm Yılı etkinlikleri kapsamında Büyükçekmece’de konser verecek.Konsere büyük ilgi gösteren Büyükçekmeceliler erken saatten itibaren kuyruğa girdi. Kuyruğun uzunluğu 2 kilometreyi buldu.

Görüntü Dökümü:
---------
-Kuyruktan görüntüler
-Salondan görüntü 
-Provalar
-Detaylar
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328