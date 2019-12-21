İSTANBUL - BÜYÜKADA'DA YIKILMASI BEKLENEN KAÇAK AHIRLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
BÜYÜKADA'nın arka tarafında çok sayıda fayton atının kaçak ahırlarda, kötü şartlarda tutulduğu ortaya çıktı. Derme çatma naylonla kapatılan kaçak ahırların önümüzdeki günlerde belediye ekiplerince yıkılacağı belirtiliyor. Büyükada'nın...
Büyükada'nın arka tarafından gözlerden uzak bir şekilde yapılan ahırların bir çoğu havuzlu villalara bir kaç yüz metre uzaklıkta. Son derece perişan bir halde görülen ahırların derme çatma yöntemlerle yapıldığı görüldü. Belediyeye ait modern ahırların görüntüsünden son derece uzak olan bu kaçak ahırlarda çok sayıda fayton atının tutulduğu belirtiliyor. Valililk tarafından alınan kararla faytonculuğun yasaklandığı önümüzdeki üç ay içinde bu ahırların belediye ekiplerince yıkılması planlanıyor.
Görüntü Dökümü:
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-Kaçak ahırların havadan görüntüleri
-Belediyenin ahırlarının havadan görüntüleri (arşiv)
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